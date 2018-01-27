Украина создаст подразделения патрульной полиции "для Крыма и Севастополя"

МВД Украины намерено создать специальные подразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю. Об этом заявил председатель Нацполиции Украины Сергей Князев.

По словам главы МВД Арсена Авакова, подразделения будут на других участках, в частности нести службу на международных трассах в непосредственной близости от границы с Крымом. В будущем же, уверен Аваков, они будут работать в самом Крыму.

В ходе годовой итоговой коллегии он призвал полицию готовиться к "освобождению" Донбасса и Крыма.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос о вхождении Крыма в состав России закрыт раз и навсегда.