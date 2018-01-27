Кандидат от КПРФ на пост президента России Павел Грудинин предложил создать национальное бюро по борьбе с коррупцией, подчиненное президенту страны и лидерам крупнейших партий. Такое заявление он сделал на сегодняшнем пленуме ЦК КПРФ.

"Я абсолютно убежден в том, что должно быть национальное бюро по борьбе с коррупцией, которое должно быть высшим органом. Подчиняться оно должно только президенту и лидерам крупнейших политических партий, то есть в наблюдательный совет [бюро] должны войти вот эти люди", - цитирует Грудинина ТАСС.

По мнению Грудинина, борьбу с коррупцией надо начинать с окружения высшего руководства страны и применить меры, которые применяются в современном Китае.

Кандидат в президенты пообещал поставить на первое место борьбу с коррупцией в случае победы на выборах.