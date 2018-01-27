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"Головокружение от успехов". Новая трактовка Чем ближе избрание действующего президента на новый срок, тем больше набирают обороты СМИ, рассказывая о том, каких успехов добилась и ещё добьется Россия. В эти выходные на одном федеральном канале в эфир вышла передача, которую смело можно было бы называть "Головокружение от успехов". Умные дяди и тёти, занимающие высокие посты, на фоне бодрой, оптимистичной музыки произносили умные слова и фразы, попутно демонстрировались цифры, графики и проводились сравнения с предыдущими "отчетными" периодами.
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Холманских: Наше движение – не политическая однодневка и не предвыборный проект
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В защиту человека труда (2018) | Фото: Накануне.RU

Сегодня межрегиональное общественное движение "В защиту человека труда" провело в Екатеринбурге очередной съезд, итогом которого стало решение о поддержке кандидата на пост президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент Накануне.RU.
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Председатель движения, полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских напомнил, что в прошлом году возглавляемая им организация, созданная шесть лет назад, успешно показала себя в ходе избирательных кампаний. Прежде всего ими стали выборы губернатора Свердловской области, мэра Нижнего Тагила, дополнительные выборы в законодательные органы власти и представительные органы ряда муниципалитетов УрФО.

По словам Холманских, крайне важно, чтобы выбор людей был максимально легитимен и здесь важнейшее условие – высокая явка на избирательных участках, которая станет показателем гражданской зрелости россиян в день голосования 18 марта.

"Сегодняшняя поддержка Путина основана не на эмоциональных лозунгах, а на фактах и здравом смысле, которому учит сама жизнь, - прозвучало на съезде. - Спустя шесть лет можно уверенно сказать, что мы оказались правы".

"Не раз и не два оппоненты называли нас "политической однодневкой, предвыборным проектом, о котором скоро все забудут". Не знаю, где находятся сегодня эти наши оппоненты, но мы заняли прочное место на политической арене", - подчеркнул Холманских.

На съезде было также отмечено, что в настоящее время движение насчитывает 51 региональное отделение.

"У нас были трудности роста, проблемы, но мы доказали свое право на существование,- констатировал полпред.

Участники мероприятия не раз отмечали, что их решение о поддержке Путина вызвано тем, что стране нужна стабильность, а их "оппоненты внутри страны и за рубежом сосредоточили силы на том, чтобы сорвать выборы и подорвать их легитимность".

Некоторые противники президента открыто призывают к бойкоту выборов, организуют забастовки избирателей и другие подобные акции, предупредил Холманских.

"Как ни странно, при всем этом они называют себя "сторонниками демократии" и обвиняют власти в нарушении прав человека. Но это не мешает им агитировать людей за отказ от важнейшего гражданского права - участия в выборах", - сказал полпред.

В защиту человека труда(2018)|Фото: Накануне.RU

Принимая решение о поддержке самовыдвиженца Путина, участники съезда исходили из того, что курс действующего главы государства и достигнутые результаты развития экономики и социальной сферы, стабильность и согласие в обществе, укрепление обороны и мощи государства, его позиции на международной арене позволили существенно улучшить жизнь трудового человека. Несмотря на санкции и внешнее давление, России не только удалось выстоять, но и сохранить основные социально-экономические завоевания предыдущих лет. Начавшийся в прошлом году подъем экономики еще раз подтвердил, что наша страна стала сильнее под руководством поддерживаемого участниками движения кандидата – президента Путина и идет правильным путем.

Для общественников, которые позиционируют себя в первую очередь в качестве представителей трудового народа, поддержка действующего лидера государства на выборах 2018 - главная задача, которую они будут решать во взаимодействии с региональными отделениями движения и всеми здоровыми силами общества, подчеркнули участники съезда.

В завершение на съезде было избрано руководство – председателем движения стал Игорь Холманских, его заместителями – депутат Госдумы Андрей Ветлужских и руководитель нижнетагильского отделения Алексей Балыбердин.

Другие новости по темам: в защиту человека труда, игорь холманских, владимир путин, выборы-2018
27.01.2018 14:38 Мск | Екатеринбург | Андрей Яловец
16:38 Екб


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Холманских: Наше движение – не политическая однодневка и не предвыборный проект
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