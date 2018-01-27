В Пермском крае на пожаре погибли 5 человек, в том числе дети

В Прикамье пожар унес жизни пятерых человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Вчера в поселке Ильинский загорелся частный жилой дом. После его ликвидации были обнаружены тела пяти человек: 37-летней женщины, 47-летнего мужчины и двоих их детей в возрасте пяти и семи лет, а также 77-летней женщины - матери погибшего мужчины.

При осмотре тел видимых следов насилия не обнаружено.

На месте происшествия продолжает работу группа следователей-криминалистов, эксперт пожаро-техник следственного управления, руководитель и следователи пермского межрайонного следственного отдела следственного управления, сотрудники полиции.