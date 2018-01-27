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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Головокружение от успехов". Новая трактовка Чем ближе избрание действующего президента на новый срок, тем больше набирают обороты СМИ, рассказывая о том, каких успехов добилась и ещё добьется Россия. В эти выходные на одном федеральном канале в эфир вышла передача, которую смело можно было бы называть "Головокружение от успехов". Умные дяди и тёти, занимающие высокие посты, на фоне бодрой, оптимистичной музыки произносили умные слова и фразы, попутно демонстрировались цифры, графики и проводились сравнения с предыдущими "отчетными" периодами.
26.01.2018
Мнения из Сети ;
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Новости
27.01.2018 13:56 Мск (15:56 Екб)
происшествия | Пермский край
В Пермском крае на пожаре погибли 5 человек, в том числе дети
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пожар в Пермском крае (2018) | Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Прикамье пожар унес жизни пятерых человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Вчера в поселке Ильинский загорелся частный жилой дом. После его ликвидации были обнаружены тела пяти человек: 37-летней женщины, 47-летнего мужчины и двоих их детей в возрасте пяти и семи лет, а также 77-летней женщины - матери погибшего мужчины.

При осмотре тел видимых следов насилия не обнаружено.

пожар в Пермском крае(2018)|Фото: СУ СКР по Пермскому краю

На месте происшествия продолжает работу группа следователей-криминалистов, эксперт пожаро-техник следственного управления, руководитель и следователи пермского межрайонного следственного отдела следственного управления, сотрудники полиции.

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27.01.2018 13:56 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
15:56 Екб


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В Пермском крае на пожаре погибли 5 человек, в том числе дети
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