В Екатеринбург "вернулась" Краснознаменная группа

В Екатеринбурге прошел пикет-выставка, приуроченный к пятилетней годовщине сноса Краснознаменной группы – памятника, который столица Урала получила за вклад в Победу в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня на месте монумента появились красные флаги, имитирующие шпили памятника.

Напомним, Краснознаменная группа была снесена без предварительных обсуждений под покровом ночи с 25 на 26 января 2013 г. по распоряжению мэрии Екатеринбурга. Снос вызвал широкую волну возмущения. Впоследствии в городе было проведено несколько десятков уличных и массовых мероприятий с требованием вернуть на Плотинку Краснознаменную группу и орден Ленина, которым город наградили за вклад в Великую Победу.

Орден Ленина – высшая награда СССР, за особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и обществом. За всю историю орденом Ленина было награждено всего 40 городов СССР, в том числе и Свердловск.