"Если мы поломаем этот объект, то распишемся в собственном бессилии": недовольные сносом екатеринбургской телебашни собрали подписи Путину

Сегодня в Екатеринбурге состоялся сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить снос недостроенной телебашни. Акция прошла у станции метро "Геологическая" со стороны цирка, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что ранее свердловские власти не согласовали пикет против сноса телебашни, намеченный на сегодняшний день, поэтому был организован лишь сбор подписей. Помимо этого собравшиеся горожане высказывали свое мнение о обсуждали то, что можно было бы сделать еще на данной территории.

"Козицын [генеральный директор Уральской горно-металлургической компании. - прим. Накануне.RU] восстанавливает храмы, а это ломает! Зачем?!", - высказывает недовольство один из пришедших. "Одну башню строят, другую ломают, неужели нельзя было эту использовать?", - говорит другой.

"Башню можно преобразовать в символ города. Я не архитектор, но если архитекторам дать волю, я думаю, что они не один и не два выдвинут интересных варианта. У нас впереди светит ЭКСПО-2025, разве под это дело что-то интересное нельзя соорудить? В основу положить этот уникальный объект! Где еще восточнее Екатеринбурга есть объект вот такой высоты? Ломать – не строить. Если мы поломаем этот объект, то мы распишемся в собственном бессилии: в бессилии архитекторов, в бессилии строителей. И это очень грустно”, - отмечает коренная жительница Екатеринбурга Светлана Зырянова.

"К Козицыну обращались, обращались члены союза архитекторов, там несколько десятков подписей. И что мы имеем? Мы имеем то, что наш губернатор называет это недостроенной трубой, никому не нужной", - говорит женщина.

Свою подпись пришел оставить и депутат городской думы Екатеринбурга от партии КПРФ Эдуард Мансуров.

"Конечно, я отрицательно отношусь к ситуации. Помимо того, что можно было бы в другом месте построить такой массовый спортивный объект и всем остальным высказываниям насчет реконструирования и т.д. отмечу, что еще важный вопрос с 600 млн руб., которые внесены в виде башни и земельного участка в устав создаваемого коммерческого общества, которое будет заниматься проектом ледовой арены. Доля области по итогам составит 40%, в финале мы получим с помощью башни списание нескольких сотен миллионов рублей областного бюджета", - пояснил свою позицию Накануне.RU Мансуров.

При этом депутат отметил, что несмотря на то, что до этого мнением народа о судьбе телебашни никто особо ранее не интересовался, проводить подобные акции все-таки стоит.

"У нас был недавно позитивный пример с так называемым храмом-на-воде. Все-таки у нас город большой и своей гражданской активностью славится. Я думаю, что это в любом случае повод начинать эту борьбу. Единственное, что, конечно, печально – в очередной раз ситуацию будут выставлять так, что мы поздно "проснулись" и поздно вышли. Ну, так а как вы проводили публичное освещение проекта?! Если вы считаете, что у вас проект такой замечательный, то вынесите его на обсуждение заранее, чтобы люди приняли его", - добавляет Мансуров.

Некоторые из горожан подошли к вопросу творчески. "В марте 1996 года я написал оду к недостроенной телебашне", - отметил житель Алексей Кузин и прочитал свой стих.

Незадолго после начала к людям подошли представители правоохранительных органов и попросили убрать все плакаты. "Плакат – это уже считается проведением пикетирования. Подайте уведомление в соответствующем порядке", - говорили представители правоохранительных органов.

"Нас уведомили, что наше сборище является фактически массовым мероприятием. Все-таки мы проводили акцию в рамках социального опроса", - пояснил один из организаторов и попросил людей "рассосаться", призвав высказывать свое мнение и оставлять подпись в индивидуальном порядке.

"Мероприятие запланировано пока что на сегодня, но, возможно, если мы увидим, что еще больше людей действительно заинтересовано поддержать наше мнение, мы эту акцию будем повторять", - пояснил Накануне.RU один из организаторов Артем.

Добавим, что УГМК намерено на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Ранее в холдинге подтвердили, что готовятся к сносу недостроенной телебашни, и рассказали, как будет выглядеть территория рядом с ледовой ареной на этом месте. А свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018.

Опрошенные Накануне.RU эксперты заявили, что обрушение столь крупного объекта из сверхпрочного бетона грозит "сейсмическим эффектом", от которого могут пострадать близлежащие здания и даже плотина городского пруда. А читатели Накануне.RU считают, что башню нужно превратить в смотровую площадку.

В настоящее время на площадке возле телевышки полным ходом идут работы по демонтажу: башня лишилась всех металлических конструкций у основания, а работающие на площадке строители уже сформировали вал, который направлен от подножия объекта в сторону реки Исеть.

Подрядчик обещал "сдать" участок после сноса к апрелю, таким образом, новый всплеск протестной активности уральцев может прийтись на мартовские выборы президента.