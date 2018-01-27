Глава СКР назвал причину школьных трагедий

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает причинами трагедий, произошедших в школах Перми и Бурятии, халатность и несоблюдение правил безопасности. Такое мнение он высказал на вчерашнем совещании в Санкт-Петербурге, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Такие трагические последствия зачастую являются прямым следствием халатности и несоблюдения установленных правил по обеспечению надежной безопасности в учебных заведениях", - заявил Бастрыкин.

По его мнению, в ходе следствия по таким делам следует добиваться реального устранения причин и условий совершения преступлений и привлечения к ответственности за допущенные нарушения.

"В обязательном порядке [нужно] давать правовую оценку бездействию должностных лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в учебных заведениях. При отсутствии ответов на наши представления – немедленно направлять материалы прокурору для решения вопроса о возбуждении дисциплинарного или административного производства в отношении лиц, своевременно не принявших мер реагирования по устранению выявленных следователями недостатков", - добавил глава СКР.

Напомним, 15 января двое подростков с ножами напали на учителя и учеников пермской школы №127. Молодым людям предъявлено обвинение, они арестованы на два месяца, им грозит до 7,5 лет.

Несколько дней спустя, 19 января, ученик 9-го класса с топором напал на учеников 7-го класса школы №5 Улан-Удэ. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.