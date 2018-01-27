Порошенко уверен в дальнейшем усилении санкций США против России

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в дальнейшем расширении санкций США против России. Такое заявление он сделал в своем микроблоге, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционная политика против России будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность", — написал Порошенко в своем "Твиттере".

Он также приветствовал решение Министерства финансов США о "дальнейшем расширении списка санкций против России за ее грубую агрессию против Украины".

Напомним, вчера Минфин США опубликовал санкционный список, куда вошли в основном граждане непризнанных республик ДНР и ЛНР.