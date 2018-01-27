МОК запретил российским спортсменам демонстрировать флаг в Пхенчхане

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения для спортсменов и сопровождающих из России на зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

"Воздерживаться от любой формы публичной активности, общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России", - гласят правила МОК.

При этом спортсменам и сопровождающим в олимпийской деревне можно вывешивать флаг в спальнях и закрытых помещениях, но с предварительного одобрения МОК.

Запрещена любая форма публичной коммерческой, политической, расовой, религиозной пропаганды, в том числе на спортивной одежде, аксессуарах на спортсменах и участниках Олимпиады. Запрещено участие в альтернативных церемониях награждения, сообщает "Интерфакс".

Между тем, МОК и оргкомитет игр-2018 разрешили использовать российский флаг болельщикам, оговорившись, что это не должно превращаться в организованную политическую демонстрацию.

"Запретить отдельным зрителям или болельщикам демонстрировать во время проведения Игр флаг страны признанного НОКа (Национального олимпийского комитета), даже если членство этого НОКа временно приостановлено, нельзя. Однако, в случае, если демонстрация флага будет являться организованной политической акцией, МОК примет ее во внимание при оценке выполнения решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 г.", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе МОК.

Напомним, вчера стало известно, что МОК допустил до Игр 169 атлетов, которые из-за санкций, наложенных на Олимпийский комитет России, выступят под олимпийским флагом под общим названием Olympic athlete of Russia.