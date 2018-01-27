Суд Лондона отложил решение по украинскому долгу России на $3 млрд

Апелляционный суд Англии отложил вынесение окончательного решения по иску России к Украине о взыскании задолженности по еврооблигациям на $3 млрд. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

"Сегодня Апелляционный суд Англии завершил слушания по апелляционной жалобе Украины… После завершения заседания судьи отложили вынесение решения на более поздний срок. О результатах апелляционного рассмотрения будет сообщено после объявления Апелляционным судом Англии своего решения", - говорится в сообщении.

При этом Минфин Украины подчеркивает, что доверяет английскому судопроизводству и уверен в достижении положительного для себя результата.

Напомним, в декабре 2013 года Россия приобрела украинские еврооблигации на $3 млрд с обязательством возвращения долга через два года. В декабре 2015 года Киев отказался платить и ввел мораторий на выплату долга, несмотря на решение МВФ, который признал статус долга суверенным. В июне 2017 года Украина подала апелляцию на решение Высокого суда Лондона, обязывающее выплатить долг по иску России с процентами.