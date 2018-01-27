США расширили санкции против граждан ЛНР и ДНР: "Угрожают безопасности и территориальной целостности Украины"

Власти США расширили санкционные списки и внесли в них 21 гражданина России и Украины (в основном из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик), а также девять компаний, следует из документа, опубликованного американским Минфином, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодняшняя акция нацелена на 11 украинских сепаратистов за то, что они ответственны, участвуют или прямо или косвенно осуществляют действия, которые угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины; или за утверждение государственной власти над частью или регионом Украины без разрешения правительства Украины", - сообщили в американском Минфине.

В санкционный список вошли замминистра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

"Сегодня узнал об очередных санкциях. Теперь от США. Передаю привет от всех севастопольцев Дональду Трампу. From Sevastopol with love", - написал Дмитрий Овсянников в своем "Инстаграме".

Кроме того, список пополнили соучредитель и генеральный директор VAD Валерий Абрамов, министр информации ДНР Игорь Антипов, министр промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский, менеджер отдела обслуживания клиентов в транспортной компании Instar Logistics Богдан Колосов ("координировал отгрузку оружия с ранее назначенным директором по развитию бизнеса "Калашников" Вахтаном Карамяном), исполняющая обязанности министра экономического развития ЛНР Елена Костенко, министртруда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова, исполняющий обязанности министра топливно-энергетической и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин, министр финансов ДНР Екатерина Матющенко, Александр Мельничук и Сергей Мельничук (оказывали помощь ЛНР), министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, генеральным директором ЗАО "Внешторгсервис" Владимир Пашков, министр государственной безопасности ДНР Владимир Павленко, вице-президент ABR Management Александр Пентя, соучредитель и генеральный директор VAD Виктор Перевалов, министр юстиции ДНР Елена Радомская, министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев, генеральный директор ООО "Технопромэкспорт" и ОАО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка.

Также в санкционном перечне – компании из Московской области, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Сургута.

Как отметили в американском ведомстве, расширение является частью обязательств "по сохранению санкционного давления на Россию до полного выполнения обязательств в рамках Минских соглашений". Помимо этого, ограничительные меры применены из-за поставки в Крым газовых турбин производства немецкого концерна Siemens.

"Это действие подчеркивает оппозицию правительства США оккупации Крыма Россией и твердый отказ признать ее попытку аннексии полуострова. Эти санкции следуют за недавним расширением санкций Европейского союза и укрепляют наше дальнейшее единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. В результате сегодняшних действий любое имущество или интересы в собственности назначенных лиц, находящихся во владении или под контролем американских лиц или в Соединенных Штатах, должны быть заблокированы. Кроме того, сделки со стороны лиц США, в которых участвуют эти лица, в целом запрещены", - сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

"Правительство США привержено сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины и нацеливанию на тех, кто пытается подорвать минские соглашения. Те, кто предоставляет товары, услуги или материальную поддержку физическим и юридическим лицам, санкционированным Соединенными Штатами за их деятельность в Украине, занимаются поведением, которое может подвергнуть их санкциям США", - сказал министр финансов Стивен Мнучин.