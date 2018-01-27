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США расширили санкции против граждан ЛНР и ДНР

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27.01.2018 09:45 Мск (11:45 Екб)
политика | В России | Крым | Украина
США расширили санкции против граждан ЛНР и ДНР: "Угрожают безопасности и территориальной целостности Украины"
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Вашингтон (2017) | Фото:instagram.com/dswartz

Власти США расширили санкционные списки и внесли в них 21 гражданина России и Украины (в основном из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик), а также девять компаний, следует из документа, опубликованного американским Минфином, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Сегодняшняя акция нацелена на 11 украинских сепаратистов за то, что они ответственны, участвуют или прямо или косвенно осуществляют действия, которые угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины; или за утверждение государственной власти над частью или регионом Украины без разрешения правительства Украины", - сообщили в американском Минфине.

В санкционный список вошли замминистра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

"Сегодня узнал об очередных санкциях. Теперь от США. Передаю привет от всех севастопольцев Дональду Трампу. From Sevastopol with love", - написал Дмитрий Овсянников в своем "Инстаграме".

Дмитрий Овсянников(2017)|Фото: sevastopol.gov.ru

Кроме того, список пополнили соучредитель и генеральный директор VAD Валерий Абрамов, министр информации ДНР Игорь Антипов, министр промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский, менеджер отдела обслуживания клиентов в транспортной компании Instar Logistics Богдан Колосов ("координировал отгрузку оружия с ранее назначенным директором по развитию бизнеса "Калашников" Вахтаном Карамяном), исполняющая обязанности министра экономического развития ЛНР Елена Костенко, министртруда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова, исполняющий обязанности министра топливно-энергетической и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин, министр финансов ДНР Екатерина Матющенко, Александр Мельничук и Сергей Мельничук (оказывали помощь ЛНР), министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, генеральным директором ЗАО "Внешторгсервис" Владимир Пашков, министр государственной безопасности ДНР Владимир Павленко, вице-президент ABR Management Александр Пентя, соучредитель и генеральный директор VAD Виктор Перевалов, министр юстиции ДНР Елена Радомская, министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев, генеральный директор ООО "Технопромэкспорт" и ОАО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка.

Также в санкционном перечне – компании из Московской области, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Сургута.

Как отметили в американском ведомстве, расширение является частью обязательств "по сохранению санкционного давления на Россию до полного выполнения обязательств в рамках Минских соглашений". Помимо этого, ограничительные меры применены из-за поставки в Крым газовых турбин производства немецкого концерна Siemens.

Вашингтон(2017)|Фото:instagram.com/dswartz

"Это действие подчеркивает оппозицию правительства США оккупации Крыма Россией и твердый отказ признать ее попытку аннексии полуострова. Эти санкции следуют за недавним расширением санкций Европейского союза и укрепляют наше дальнейшее единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. В результате сегодняшних действий любое имущество или интересы в собственности назначенных лиц, находящихся во владении или под контролем американских лиц или в Соединенных Штатах, должны быть заблокированы. Кроме того, сделки со стороны лиц США, в которых участвуют эти лица, в целом запрещены", - сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

"Правительство США привержено сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины и нацеливанию на тех, кто пытается подорвать минские соглашения. Те, кто предоставляет товары, услуги или материальную поддержку физическим и юридическим лицам, санкционированным Соединенными Штатами за их деятельность в Украине, занимаются поведением, которое может подвергнуть их санкциям США", - сказал министр финансов Стивен Мнучин.

Другие новости по темам: санкции сша, лнр, днр, дмитрий овсянников, минские соглашения, украина, крым
27.01.2018 09:45 Мск | США | Евгений Иванов
11:45 Екб


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США расширили санкции против граждан ЛНР и ДНР: "Угрожают безопасности и территориальной целостности Украины"
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