Правозащитница Евгения Чудновец предположила, что организовать видеосъемку, за которую она сидела в тюрьме, мог сын катайского бизнесмена

Правозащитница Евгения Чудновец, которая получила свою известность благодаря приговору Катайского районного суда и отсидела полгода за репост видеозаписи в соцсети, высказала предположение, что данную запись могли сделать по заранее спланированной договоренности.

Суть в том, что Чудновец ранее писала заявление на катайского предпринимателя Эрнста Данеляна - именно он разместил в сети видео, за репост которого ее и посадили, с просьбой привлечь мужчину к уголовной ответственности. Сейчас ситуация разворачивается совсем в другом ключе. По мнению Чудновец, именно сын Данеляна по имени Ким мог организовать видеосъемку, на которой изображен полуголый ребенок.

"По моему мнению, Ким также мог организовать эту видеосъемку в лагере. Так как Эрнст неоднократно признавался в том, что его сыновья отдыхали в лагере "Красные Орлы" (видеозапись была сделана в этом лагере - прим. ред.). Это видео нужно было для того, чтобы шантажировать директора лагеря Кунгурову. Ирина Кунгурова получила должность директора, на которую претендовал Данелян-старший. По команде Кима местные детдомовцы начали провоцировать и мальчика, который был на видео. Как мы знаем, этот ребенок отличался дивиантным поведением, чем и воспользовались Данеляны. По проведенной экспертизе флешки, которую принес в полицию Эрнст Данелян и которую якобы нашел его сын, видно, что для убедительности на флешку были записаны другие видео с участием этого мальчика, которые снимали дети в лагере. Столько странных совпадений", - сообщила свое мнение Накануне.RU Евгения Чудновец.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Кима Данеляна арестовали еще весной прошлого года - он обвиняется в создании преступной группировки, состоящей из несовершеннолетних воспитанников детского дома, об этом Накануне.RU сообщили в отделе МВД Катайска. По версии следствия, несовершеннолетние совершили разбойное нападение на местный магазин, вытащив из кассы 13 тыс. рублей.

Напомним, Ким Данелян был основным свидетелем по делу Евгении Чудновец - именно Ким нашел смартфон, на карте памяти которого и был записан злополучный ролик с издевательствами над ребенком в детском лагере "Красные орлы". Отец Кима - известный катайский бизнесмен Эрнст Данелян выложил этот ролик в интернет, Чудновец сделала репост и села в тюрьму.

"Написала президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой разобраться, почему один и тот же суд дает полгода общего режима за репост и отпускает организатора группировки с участием детей под домашний арест. И еще напишу уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой о том, что запугивают детдомовцев, чтобы в суд не ходили и не давали показания", - также сообщила Накануне.RU Евгения Чудновец.

Собственный источник Накануне.RU в правоохранительных органах Катайского района сообщил, что дело находящегося под домашним арестом Кима Данеляна уже переносилось несколько раз по причине неявки в суд свидетелей.

"Данелян-старший имеет определенный вес в Катайске, имеет влияние на правоохранительные органы, которые, в свою очередь, как-то влияют на местный суд. Как именно, я не знаю. Последний раз суд переносили 24 января, теперь следующее заседание пройдет только 26 февраля. За месяц Данелян-старший попробует договориться с кем надо, чтобы дело его сына "спустили на тормозах". Но нужно, чтобы проверку организовали у нас в Катайске, чтобы тряхнули хорошенько районный суд. Это полный беспредел, так не делается. Создал банду детдомовцев - сиди в тюрьме, а тут появился всемогущий папа и почти уже отмазал сынка. Прокуратура, вы где? А свидетелей просто запугивают", - рассказал источник.

Напомним, Евгения Чудновец попала под уголовную статью о распространении детского порно, когда сделала "репост" видеозаписи в соцсети. Ролик, к которому женщина пыталась привлечь внимание, демонстрировал, как воспитатели детского лагеря в Зауралье снимают обнаженного ребенка. За репост девушка получила шесть месяцев тюрьмы, однако за месяц до окончания срока вышла на свободу. Евгения Чудновец 6 марта была освобождена из-под стражи из женской колонии Нижнего Тагила - такое решение принял президиум Курганского областного суда. Пересмотреть дело обязал Верховный суд РФ.