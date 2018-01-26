В Екатеринбурге горит павильон Новомосковского рынка

Пожарно-спасательные подразделения Екатеринбурга принимают все меры к локализации огня в торговом павильоне на территории Новомосковского рынка. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Предварительная площадь пожара составляет 600 кв. м. В тушении задействованы 19 единиц техники и 63 человека личного состава.

Работы по локализации возгорания осложняются низким давлением в водопроводной сети, в связи с чем на место происшествие выбыла дополнительная пожарная техника.

Люди, находившиеся в павильоне, самостоятельно покинули помещение до прибытия пожарных.

Информации о пострадавших нет.