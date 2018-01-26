МВД аннулирует паспорта граждан, зарегистрировавших "однополый союз" в московском МФЦ

МВД России аннулирует паспорта граждан, зарегистрировавших однополый брак в многофункциональном центре Москвы. Об этом сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Как она подчеркнула, по факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в их российские паспорта проводится служебная проверка. По ее результатам сотрудница, допустившая нарушения законодательства РФ, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел. "Паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов", - сказала Волк.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Евгений В. и Павел С. заявили, что в столичном МФЦ им поставили штампы в паспорт о заключении брака, который, с их слов, был заключён в Дании "с соблюдением законодательства королевства". В многофункциональном центре Москвы информацию о регистрации "однополого брака" не подтвердили. В Госдуме позднее призвали разобраться в ситуации, отметив, что регистрация однополого союза в России противоречит ценностям и традициям населения страны.