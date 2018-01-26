ОНФ сформирует базу успешных примеров создания родовых поместий в регионах

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) планируют создать базу успешных кейсов и выпустить информационный сборник позитивных примеров из реальной жизни тех людей, которые оставили большие города и обосновались на сельских территориях, привлекая единомышленников и организуя родовые поместья. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ОНФ.

Цель проекта, как отмечается в сообщении общественной организации, заключается в том, чтобы заинтересовать других граждан, которые, возможно, последуют примеру переселенцев, начавших новую жизнь в окружении природы. А это, в свою очередь, поможет развивать огромные сельские территории, считают в ОНФ.

Активисты пояснили, что родовое поместье образуется путём приобретения находящихся рядом друг с другом участков несколькими семьями, которые объединены общими целями. Переселенцы при этом свободно работают через интернет, занимаясь набирающим популярность фрилансом, могут вести блоги.

Ссылаясь на статистику, активисты Народного фронта отмечают, что такая жизнь привлекает очень многих граждан России. Так, сегодня на сельских территориях в 61 регионе страны организованы около 378 поселений, где живут свыше 10 тыс. семей, которые обрабатывают землю и тем самым формируют новые освоенные пространства.

"Тысячи людей каждый год приходят к выводу, что город негативно влияет на их физическое и психическое здоровье и сознательно выбирают гармоничную жизнь на природе, — рассказала эксперт ОНФ, координатор проекта родовых поместий в Саратовской области Марина Копенкина. — Там также создаются и условия для развития творческих способностей и самореализации детей, которые растут в гармонии с окружающей природой.

По словам активистов, в таких общинах экотуристы и, в особенности, зарубежные гости могут рассмотреть и оценить традиционный русский быт и культуру. Кроме того, у них появится прекрасная возможность попробовать натуральные продукты — мёд, прополис, масло и многое другое.

"Сельские территории обладают богатейшим потенциалом и ресурсами для развития, — отметила Копенкина. — Сохранить их и эффективно задействовать — в этом состоит цель создания родового поместья. База примеров будет содействовать популяризации поместий и сельских территорий. Это, в свою очередь, увеличит их посещаемость туристами, а значит, поможет устойчивому развитию страны".