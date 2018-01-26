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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
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экономика  |  комментариев: 3
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Головокружение от успехов". Новая трактовка Чем ближе избрание действующего президента на новый срок, тем больше набирают обороты СМИ, рассказывая о том, каких успехов добилась и ещё добьется Россия. В эти выходные на одном федеральном канале в эфир вышла передача, которую смело можно было бы называть "Головокружение от успехов". Умные дяди и тёти, занимающие высокие посты, на фоне бодрой, оптимистичной музыки произносили умные слова и фразы, попутно демонстрировались цифры, графики и проводились сравнения с предыдущими "отчетными" периодами.
26.01.2018
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Новости
26.01.2018 19:15 Мск (21:15 Екб)
общество | В России
ОНФ сформирует базу успешных примеров создания родовых поместий в регионах
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деревня (2016) | Фото:moya-planeta.ru

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) планируют создать базу успешных кейсов и выпустить информационный сборник позитивных примеров из реальной жизни тех людей, которые оставили большие города и обосновались на сельских территориях, привлекая единомышленников и организуя родовые поместья. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ОНФ.

Цель проекта, как отмечается в сообщении общественной организации, заключается в том, чтобы заинтересовать других граждан, которые, возможно, последуют примеру переселенцев, начавших новую жизнь в окружении природы. А это, в свою очередь, поможет развивать огромные сельские территории, считают в ОНФ.

Активисты пояснили, что родовое поместье образуется путём приобретения находящихся рядом друг с другом участков несколькими семьями, которые объединены общими целями. Переселенцы при этом свободно работают через интернет, занимаясь набирающим популярность фрилансом, могут вести блоги.

Ссылаясь на статистику, активисты Народного фронта отмечают, что такая жизнь привлекает очень многих граждан России. Так, сегодня на сельских территориях в 61 регионе страны организованы около 378 поселений, где живут свыше 10 тыс. семей, которые обрабатывают землю и тем самым формируют новые освоенные пространства.

"Тысячи людей каждый год приходят к выводу, что город негативно влияет на их физическое и психическое здоровье и сознательно выбирают гармоничную жизнь на природе, — рассказала эксперт ОНФ, координатор проекта родовых поместий в Саратовской области Марина Копенкина. — Там также создаются и условия для развития творческих способностей и самореализации детей, которые растут в гармонии с окружающей природой.

По словам активистов, в таких общинах экотуристы и, в особенности, зарубежные гости могут рассмотреть и оценить традиционный русский быт и культуру. Кроме того, у них появится прекрасная возможность попробовать натуральные продукты — мёд, прополис, масло и многое другое.

"Сельские территории обладают богатейшим потенциалом и ресурсами для развития, — отметила Копенкина. — Сохранить их и эффективно задействовать — в этом состоит цель создания родового поместья. База примеров будет содействовать популяризации поместий и сельских территорий. Это, в свою очередь, увеличит их посещаемость туристами, а значит, поможет устойчивому развитию страны".

Другие новости по темам: ОНФ, родовые поместья, село, российское село
26.01.2018 19:15 Мск | информационная служба Накануне.RU
21:15 Екб


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ОНФ сформирует базу успешных примеров создания родовых поместий в регионах
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