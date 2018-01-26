Трамп озвучил условие преодоления мировой раздробленности

Мир сейчас находится в раздробленном состоянии, потому что целые слои населения оказываются забыты в рамках политических процессов. Об этом заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давоссе президент США Дональд Трамп.

По его мнению, для решения этой проблемы необходимы инвестиции не только в экономику, но и в человеческий капитал. Американский лидер пояснил, что речь идёт о создании рабочих мест как одной из основных забот правительства.

"Мы ведём людей от зависимости к независимости, поскольку знаем, что лучшая программа борьбы с бедностью — это зарплата", — цитирует Трампа РБК.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, президент США, выступая на ВЭФ, выразил поддержку режиму свободной торговли между странами, но предостёрёг лидеров других государств от попыток использовать её в ущерб другим.

Ещё ранее Трамп пообещал укрепление доллара, объяснив это позитивной ситуацией в экономике страны.