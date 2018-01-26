Депутат призвал пересмотреть законодательство РФ после признания однополого брака

Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Анатолий Выборный призвал разобраться в ситуации с признанием однополого брака в многофункциональном центре Москвы.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно, что двум гражданам РФ Евгению В. и Павлу С. в столичном МФЦ поставили в паспорта штампы, подтверждающие их брак, который, по словам Павла, был заключён в Дании "с соблюдением законодательства королевства".

Между тем, в самом центре данную информацию не подтвердили, отметив, что услуги по регистрации брака не предоставляются в московских центрах госуслуг.

"Я думаю, что мы с коллегами проработаем этот вопрос, и если это действительно так, то этот нюанс в законодательстве надо менять", — цитирует РБК Выборного.

По словам коллеги депутата-единоросса по нижней палате парламента, зампреда по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Окуневой, необходимо "увидеть документ и сделать запрос, кто кому поставил штамп в каком документе". Она же отметила, что регистрация однополого союза в России противоречит ценностям и традициям населения страны.