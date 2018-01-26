Мэр Махачкалы отстранен от должности

Мэр Махачкалы Муса Мусаев отстранен от должности главы города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

"В Ессентукском городском суде рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу о временном отстранении от должности главы городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" Мусаева М.А., содержащегося под стражей, обвиняемого в превышении должностных полномочий", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, накануне мэру Махачкалы Мусе Мусаеву предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

В рамках дела уже проведены обыски у подчиненных Мусаева, в том числе у должностных лиц мэрии, занимавшихся подготовкой пакета документов, касающихся передачи данного земельного участка.

Напомним, Муса Мусаев был задержан 19 января. Несколько дней спустя мэр был арестован и взят под стражу.