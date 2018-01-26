"Острота вопроса снята?" В Центральном доме работников искусств боятся, что принятых решений будет недостаточно для сохранения здания

В Мосгордуме обсудили вопрос сохранения исторического здания Центрального дома работников искусств и последние решения властей Москвы, связанные с дальнейшей судьбой Дома, передает корреспондент Накануне.RU.

Дискуссия состоялась на фоне ряда уже принятых решений относительно хозяйственных проблем ЦДРИ. В частности 11 января коллектив Дома и известные деятели культуры встретились с вице-мэром Москвы Леонидом Печатниковым, по результатам встречи власти предложили предоставить ЦДРИ субсидию для погашения долга по арендной плате.

Напомним, в 2017 году департамент имущества Москвы потребовал, чтобы Центральный дом работников искусств освободил свое главное историческое здание в связи с многомиллионным долгом.

Модератор дискуссии, депутат МГД Елена Шувалова отметила, что встреча с представителями столичной мэрии уже "создала определенные подвижки в решении проблемы", однако коллектив ЦДРИ выражает опасение, что они окажутся недостаточными.

И все же мнения о том, что "острота" вопроса снята, звучат и со стороны руководства ЦДРИ. Так, сопредседатель правления ЦДРИ, народный артист России Сергей Яковенко подчеркнул, что после экстренной встречи с Печатниковым многим показалось, что "основные проблемы были решены и сняты", однако упомянул, что это может быть "слишком оптимистично воспринято".

"Это художественный творческий центр не только Москвы, но и России. Он создан был при инициативе Луначарского в 1930 году. И он никем не финансируется: ЦДРИ вынужден выживать за счет арендаторов. У нас по нескольким направлениям идет работа. Есть Совет ветеранов, и масса просто выброшенных из жизни старых актеров, которые не могут купить билеты по нынешним ценам, приходит к нам на спектакли, они не мыслят без ЦДРИ своей жизни… Но есть и молодежная политика в ЦДРИ - лучшие театральные школы показывают свои дипломные спектакли… Без ЦДРИ мы станем намного беднее", - рассказал Яковенко.

В свою очередь директор ЦДРИ Елена Смирнова заявила, что аналога такого Дома нет в России и даже в мире. Она подробно рассказала предысторию борьбы ЦДРИ с московскими властями за сохранение своего здания. Руководитель напомнила, что в 2015 году "задним числом" столичный департамент имущества решил повысить арендную ставку практически в четыре раза, а также об "обещаниях" мэрии отремонтировать ЦДРИ взамен передачи части площадей.

"Мы писали много писем, когда на нас активно наехали московские власти и оформили себе в собственность наш дом. К сожалению, откликнулись очень не многие… Никогда не было такого отношения к нашему дому, как сейчас. Мы помним 1990-е годы, когда было несколько попыток рейдерского захвата. Я помню, как тогда министр культуры прибегал к нам, чтобы спасти от этих "красных пиджаков". Сейчас министр культуры России не отреагировал вообще", - отметила Смирнова.

Тем не менее к настоящему времени появился еще один инструмент "спасения" ЦДРИ - на встрече с вице-мэром была достигнута договоренность об использовании здания для совместных проектов ЦДРИ и департамента культуры Москвы. Такое решение также положительно было воспринято коллективом.

По итогам обсуждения принята резолюция, которая будет направлена в городские и федеральные органы власти. Приверженцы сохранения здания просят "оставить прекрасный островок, который тянет ниточку из прошлого в будущее". "Одним бизнесом мы не проживем", - констатировали участники.