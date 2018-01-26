Трамп: У любого государственного лидера в приоритете интересы своей страны

У любого государственного лидера должны быть в приоритете интересы своей страны, заявил президент США Дональд Трамп, выступая.

"Как президент Соединённых Штатов я всегда буду ставить Америку на первое место, как и лидеры других государств должны ставить интересы своих стран на первое место", — передаёт ТАСС его слова, сказанные во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

При этом, как подчеркнул он, это не означает, что Вашингтон будет работать в одиночку.

"Когда США развиваются, развивается и весь мир", — сказал американский лидер. Он также отметил, что процветание Штатов "позволило создать бесчисленное количество рабочих мест по всему миру".

Кроме того, Трамп заявил о готовности Вашингтона к заключению двусторонних торговых соглашений с любыми другими государствами.

"Только настаивая на свободной и взаимовыгодной торговле мы можем создать систему, которая работает не только для США, но и для всех государств, — подчеркнул он. — Как я уже говорил, США готовы вести переговоры о взаимовыгодных двусторонних торговых соглашениях со всеми странами".

При этом глава Белого дома предостерёг лидеров других государств от попыток использовать свободную торговлю в ущерб другим.

"Мы поддерживаем свободную торговлю, однако она должна быть справедливой и взаимной,— подчеркнул он. - Несправедливая торговля подрывает позиции всех. США больше не будут закрывать глаза на несправедливую торговую практику, включая массированное хищение интеллектуальной собственности, промышленные субсидии и государственное участие в экономическом планировании".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Трамп пообещал укрепление доллара, объяснив это позитивной ситуацией в экономике страны.