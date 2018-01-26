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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Головокружение от успехов". Новая трактовка Чем ближе избрание действующего президента на новый срок, тем больше набирают обороты СМИ, рассказывая о том, каких успехов добилась и ещё добьется Россия. В эти выходные на одном федеральном канале в эфир вышла передача, которую смело можно было бы называть "Головокружение от успехов". Умные дяди и тёти, занимающие высокие посты, на фоне бодрой, оптимистичной музыки произносили умные слова и фразы, попутно демонстрировались цифры, графики и проводились сравнения с предыдущими "отчетными" периодами.
26.01.2018
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Новости
26.01.2018 17:45 Мск (19:45 Екб)
экономика | За рубежом
Трамп: У любого государственного лидера в приоритете интересы своей страны
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Дональд Трамп (2017) | Фото: therussiantimes.com

У любого государственного лидера должны быть в приоритете интересы своей страны, заявил президент США Дональд Трамп, выступая.

"Как президент Соединённых Штатов я всегда буду ставить Америку на первое место, как и лидеры других государств должны ставить интересы своих стран на первое место", — передаёт ТАСС его слова, сказанные во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

При этом, как подчеркнул он, это не означает, что Вашингтон будет работать в одиночку.

"Когда США развиваются, развивается и весь мир", — сказал американский лидер. Он также отметил, что процветание Штатов "позволило создать бесчисленное количество рабочих мест по всему миру".

Кроме того, Трамп заявил о готовности Вашингтона к заключению двусторонних торговых соглашений с любыми другими государствами.

"Только настаивая на свободной и взаимовыгодной торговле мы можем создать систему, которая работает не только для США, но и для всех государств, — подчеркнул он. — Как я уже говорил, США готовы вести переговоры о взаимовыгодных двусторонних торговых соглашениях со всеми странами".

При этом глава Белого дома предостерёг лидеров других государств от попыток использовать свободную торговлю в ущерб другим.

"Мы поддерживаем свободную торговлю, однако она должна быть справедливой и взаимной,— подчеркнул он. - Несправедливая торговля подрывает позиции всех. США больше не будут закрывать глаза на несправедливую торговую практику, включая массированное хищение интеллектуальной собственности, промышленные субсидии и государственное участие в экономическом планировании".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Трамп пообещал укрепление доллара, объяснив это позитивной ситуацией в экономике страны.

Другие новости по темам: Дональд Трамп, США, ВЭФ, Давосский форум, экономика США, торговля, свободная торговля
26.01.2018 17:45 Мск | Швейцария | информационная служба Накануне.RU
19:45 Екб


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Трамп: У любого государственного лидера в приоритете интересы своей страны
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