Порошенко предложил создать коалицию против России

Президент Украины Петр Порошенко предложил странам объединиться в коалицию против России. Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Соответствующее заявление размещено на его официальной странице в Facebook.

Россию Порошенко голословно обвинил в "непровозглашенной войне против нас всех".

"Мое предложение простое и понятное: у нас должна быть общая коалиция, общий ответ и совместная программа, чтобы противостоять "агрессии", - написал он.

Напомним, накануне в Давосе Порошенко отказался отвечать на вопрос на русском языке.