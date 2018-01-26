Саакашвили посадили под ночной домашний арест

Киевский апелляционный суд назначил меру пресечения лидеру "Движения новых сил" Михаилу Саакашвили. Его посадили под ночной домашний арест - с 22.00 до 07.00, передает корреспондент Накануне.RU. Суд частично удовлетворил апелляцию Генеральной прокуратуры, которая требовала круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет.

После оглашения решения суда Саакашвили заявил, что суд принял такое решение, поскольку "власть не хочет, чтобы он принимал участие в вечерних эфирах на телеканалах". Также Саакашвили пообещал продолжать борьбу.

"Мы будем продолжать бороться, будем ездить по регионам и возобновляем массовые акции", - сказал политик.

Если же его попытаются снова арестовать, Саакашвили пообещал действовать "очень радикально", что приведет к смене власти на Украине.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 19 декабря Саакашвили объявил мораторий на проведение акций протеста после штурма Октябрьского дворца.