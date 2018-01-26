Сегодня, 26 января, в Чехии начался второй тур президентских выборов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, первый тур завершился 13 января. По предварительным данным, лидирует действующий глава республики Милош Земан, известный своими пророссийскими внешнеполитическими взглядами.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу чешского статуправления, на данный момент число кандидатов сводится к двум, что упрощает подсчёты для участковых комиссий.

"Поэтому мы предполагаем, что все основные подсчёты по выборам будут завершены примерно к 18.00 (20.00 мск субботы) ", — говорится в сообщении.



Милош Земан