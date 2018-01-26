Сегодня, 26 января, в Чехии начался второй тур президентских выборов.
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Напомним, как сообщало Накануне.RU, первый тур завершился 13 января. По предварительным данным, лидирует действующий глава республики Милош Земан, известный своими пророссийскими внешнеполитическими взглядами.
Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу чешского статуправления, на данный момент число кандидатов сводится к двум, что упрощает подсчёты для участковых комиссий.
"Поэтому мы предполагаем, что все основные подсчёты по выборам будут завершены примерно к 18.00 (20.00 мск субботы) ", — говорится в сообщении.
Милош Земан