Двое участников преступных групп, действующих в Тюменской и Свердловской областях, предстанут перед судом

Двое участников организованных преступных групп, действующих на территории Тюменской и Свердловской областей, предстанут перед судом, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Завершено расследование уголовного дела в отношении Артура Галиаскарова и Марселя Зарипова, обвиняемых в грабеже, разбойных нападениях и приготовлении к разбою в особо крупном размере, а также незаконном хранении огнестрельного оружия. Зарипову также инкриминировано участие в незаконном вооруженном формировании, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконное хранение наркотических веществ.

Как отмечает следствие, обвиняемые с 2012 по 2015 годы на территории Тюменской и Свердловской областей совершили ряд тяжких преступлений, связанных с открытым хищением имущества на общую сумму более 30 млн рублей. Оно принадлежало ОАО "Запсибкомбанк", ООО "Остен", ООО "Агат" и ООО ПГ "УралВторМет".

Кроме того, один из обвиняемых - Зарипов - в декабре 2014 года прибыл в Сирию для участия в запрещенной на территории РФ "Джейш-аль Мухаджрин валь-Ансар", где прошел обучение в тренировочном лагере боевиков, находившись в нем до марта 2015 года.

"Возвратившись в город Екатеринбург, Зарипов в августе 2016 года приобрел и хранил без цели сбыта наркотические средства в крупном размере.", - отметила Петренко.

В последующем обвиняемые запланировали разбойное нападение на индивидуального предпринимателя, однако не довели свой преступный умысел до конца.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.