Двое участников преступных групп, действующих в Тюменской и Свердловской областях, предстанут перед судом

в этот день
27.01.18
02:40
В Екб.04:40
В Челябинске дольщики, которым звонил Путин, хотят объявить голодовку
На железной дороге в Кузбассе образовалась пробка из "брошенных" поездов
Телебашня превратилась в Краснознаменную группу для екатеринбуржцев
Главное
Путин представил кандидатуру на должность председателя Конституционного суда

Тема дня
"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Головокружение от успехов". Новая трактовка Чем ближе избрание действующего президента на новый срок, тем больше набирают обороты СМИ, рассказывая о том, каких успехов добилась и ещё добьется Россия. В эти выходные на одном федеральном канале в эфир вышла передача, которую смело можно было бы называть "Головокружение от успехов". Умные дяди и тёти, занимающие высокие посты, на фоне бодрой, оптимистичной музыки произносили умные слова и фразы, попутно демонстрировались цифры, графики и проводились сравнения с предыдущими "отчетными" периодами.
26.01.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Новые подробности нападения на учеников в пермской школе №127: дети бросились защищать учительницу
Деньги есть? На увеличение зарплат российских бюджетников выделено 14,5 млрд рублей
Правительство США приостановило работу: причиной стало отсутствие финансирования
Лавров: Россия будет добиваться выполнения Минских соглашений, хотя Киев абсолютно не договороспособен
ВСУ обстреляли ремонтную бригаду, которая восстанавливала мобильную связь в Донбассе
"Запретить уничтожать культурное наследие Екатеринбурга": создана петиция против сноса телебашни
Греф рассказал Медведеву, что плохого в снижении процентных ставок по кредитам
В Екатеринбурге прокуратура проверит школу, где ребенку запретили есть с одноклассниками за одним столом
Голосование
Как вы считаете, что послужило причиной ЧП в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал


Результаты 924

Двое участников преступных групп, действующих в Тюменской и Свердловской областях, предстанут перед судом
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Следственный комитет, СК (2016) | Фото: faxnews.ru

Двое участников организованных преступных групп, действующих на территории Тюменской и Свердловской областей, предстанут перед судом, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Завершено расследование уголовного дела в отношении Артура Галиаскарова и Марселя Зарипова, обвиняемых в грабеже, разбойных нападениях и приготовлении к разбою в особо крупном размере, а также незаконном хранении огнестрельного оружия. Зарипову также инкриминировано участие в незаконном вооруженном формировании, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконное хранение наркотических веществ.

Как отмечает следствие, обвиняемые с 2012 по 2015 годы на территории Тюменской и Свердловской областей совершили ряд тяжких преступлений, связанных с открытым хищением имущества на общую сумму более 30 млн рублей. Оно принадлежало ОАО "Запсибкомбанк", ООО "Остен", ООО "Агат" и ООО ПГ "УралВторМет".

Кроме того, один из обвиняемых - Зарипов - в декабре 2014 года прибыл в Сирию для участия в запрещенной на территории РФ "Джейш-аль Мухаджрин валь-Ансар", где прошел обучение в тренировочном лагере боевиков, находившись в нем до марта 2015 года.

"Возвратившись в город Екатеринбург, Зарипов в августе 2016 года приобрел и хранил без цели сбыта наркотические средства в крупном размере.", - отметила Петренко.

В последующем обвиняемые запланировали разбойное нападение на индивидуального предпринимателя, однако не довели свой преступный умысел до конца.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Другие новости по темам: СКР, обвинение, суд, ОПГ
26.01.2018 17:10 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:10 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Двое участников преступных групп, действующих в Тюменской и Свердловской областях, предстанут перед судом
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+