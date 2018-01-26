Памфилова прокомментировала отказ Гордон от участия в президентских выборах

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что не видит логики в снятии Екатериной Гордон собственной кандидатуры с президентских выборов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, о своём намерении выдвигаться певица и правозащитница заявила в октябре 2017 года. Она рассказала, что хочет "стать голосом для женщин, чьи права попраны".

Ранее сегодня Гордон заявила о снятии своей кандидатуры с выборов. По словам её пресс-секретаря Олега Цурикова, она собрала 107 с лишним тысяч подписей.

По словам Памфиловой, правозащитница мотивировала своё решение нежеланием "быть участником фарса" и "принимать участие в шоу".

"Странно, а до этого участвовала, значит, [в фарсе], никаких препятствий не было, подписи собрала. Если уж участвовать в шоу, в фарсе, то уж в наиболее интересной его части надо поучаствовать. Логики не вижу", — передаёт ТАСС слова председателя ЦИК.

При этом, по её словам, Гордон намерена прийти сегодня в комиссию для объяснения причины своего поступка.



Екатерина Гордон