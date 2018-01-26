В Петербурге скончалась женщина от ожогов, полученных из-за прорыва горячей воды в квартире

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели местной жительницы, получившей ожоги в результате прорыва горячей воды в квартире, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Дело расследуется по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".

Инцидент произошел 24 января в квартире одного из домов по проспекту Большевиков. В ней было обнаружено тело 62-летней местной жительницы с термическими ожогами более 90%.

Накануне в в квартире сантехник провел работы по замене счетчиков горячего и холодного водоснабжения. "По предварительным данным потерпевшая получила ожоги в результате прорыва стояка горячего водоснабжения", - говорится в сообщении ведомства.

Следователи задержали сантехника, ожидается предъявление ему обвинения.