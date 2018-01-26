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Свердловский гарнизон полиции подвел итоги борьбы с преступностью в 2017 году
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Михаил Бородин (2018) | Фото: В.Н. Горелых

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин на расширенном заседании коллегии подвел итоги оперативно-служебной деятельности в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений в 2017 году. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель регионального полицейского Главка Валерий Горелых.

По его данным, в работе совещания приняли участие руководители всех территориальных ОВД, губернатор Евгений Куйвашев, главный федеральный инспектор Данила Трубинов, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, прокурор области Серей Охлопков, глава УФСБ Александр Вяткин, первый заместитель руководителя Следственного комитета Михаил Бусылко, председатель совета ветеранов Владимир Ралдугин и другие почетные гости.

Генерал Бородин открыл коллегию и выступил с докладом о состоянии дел за отчетный период по защите интересов граждан. В 2017 году возросли как масштабность проводимых публичных мероприятий, так и активность населения. Летом в Екатеринбурге состоялся ряд мероприятий международного уровня, имевших значимость для государства в экономической и научной сферах: это международная конференция по реакторам на быстрых нейтронах и международная промышленная выставка "Иннопром-2017". Осенью на Среднем Урале состоялись выборы главы региона. Как заверил Бородин, все задачи, возложенные на органы внутренних дел, были выполнены в полном объеме.

Михаил Бородин(2018)|Фото: В.Н. Горелых

"В отчетном периоде стабильные результаты работы показали подразделения по вопросам миграции и противодействия незаконному обороту наркотиков. Отмечен 20-кратный рост количества государственных услуг в сфере миграции, которые теперь оказываются органами внутренних дел в электронном виде (с 2% до 44%)", - подчеркнул глава свердловской полиции.

Уровень преступности на 100 тысяч жителей в Свердловской области по-прежнему один из самых низких среди крупнейших субъектов Российской Федерации. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 8,1% и составило 58301. На территории Среднего Урала совершено меньше убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, снизилось количество преступлений в общественных местах и на улицах. В целом по региону стало меньше противоправных деяний, совершенных несовершеннолетними. На фоне общего снижения регистрируемых противоправных деяний отмечается рост пресеченных по линии незаконного оборота наркотиков. В минувшем году из незаконного оборота органами внутренних дел изъято порядка 353 килограммов запрещенных веществ.

"Управление наркоконтроля, экспертно-криминалистический центр должны работать на опережение, не позволяя наркодилерам распространять отраву для населения", - дал поручение генерал Бородин.

МВД, полицейские(2018)|Фото: В.Н. Горелых

Как отметил Валерий Горелых, в своем выступлении Михаил Бородин критически оценил работу ряда подразделений за имеющиеся недостатки. А в положительном ключе отметил служебные коллективы ОВД Ревды, Краснотурьинска, Богдановича, Талицы, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Артемовского, Серова и Новоуральска.

Глава региона Евгений Куйвашев в своем выступлении поблагодарил органы внутренних дел за конструктивное сотрудничество в отчетном периоде, а также за то, что в результате предпринятых мер удалось не допустить роста преступности и держать обстановку на вверенной территории под полным контролем.

"Выборы президента, чемпионат мира по футболу, "Иннопром", визит инспекционной комиссии международного бюро выставок в рамках подготовки к ЭКСПО-2025, все эти и многие другие важнейшие мероприятия ожидают нас в 2018 году. Они требуют высочайшего уровня безопасности, ответственности и профессионализма в решении этих задач", - отметил Евгений Куйвашев.

Главный федеральный инспектор Данила Трубинов подчеркнул, что значительные силы и средства органов внутренних дел в минувшем году были задействованы в период проведения массовых общественно-политических мероприятий. Каждый раз свердловская полиция показывала профессиональную работу, обеспечивая стабильность и порядок в регионе.

"Мы отработали взаимодействие с общественной наблюдательной комиссией Свердловской области. Раз в квартал собираемся, подводим итоги, находим общий язык. Признательна сотрудникам ОВД за грамотные действия во время массовых акций, которые проходили на нашей территории. Я видела это собственными глазами, как провоцировали полицию. Мне бы хотелось, чтобы сохранилось подобное взаимодействие между органами внутренних дел и общественниками. В 2017 году выборы прошли достаточно спокойно, я думаю, что это, в том числе, благодаря полиции. Также хочу отметить, что свердловское подразделение по делам несовершеннолетних работает не для галочки. Хочу, чтобы это неравнодушие, работа на защиту прав и спокойствие детей продолжалась и дальше. Оперативные работники по борьбе с наркотиками тоже достойны похвалы. За прошлый год не было ни одной жалобы на провокации со стороны органов внутренних дел", - подытожила омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Михаил Бородин(2018)|Фото: В.Н. Горелых

В заключении коллегии генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин поставил задачи личному составу на 2018 год. В предстоящем периоде органам внутренних дел предстоит обеспечить безопасность жителей и гостей области на двух важнейших мероприятиях - выборах президента Российской Федерации и чемпионата мира по футболу FIFA 2018. На территории региона образовано более двух с половиной тысяч избирательных участков, на которых 18-го марта реализуют свое право по выбору главы государства без малого три с половиной миллиона избирателей. Для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности планируется задействовать весь личный состав органов внутренних дел области, силы управлений на транспорте по УрФО и Росгвардии.

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26.01.2018 16:21 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:21 Екб


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Свердловский гарнизон полиции подвел итоги борьбы с преступностью в 2017 году
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