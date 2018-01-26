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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Головокружение от успехов". Новая трактовка Чем ближе избрание действующего президента на новый срок, тем больше набирают обороты СМИ, рассказывая о том, каких успехов добилась и ещё добьется Россия. В эти выходные на одном федеральном канале в эфир вышла передача, которую смело можно было бы называть "Головокружение от успехов". Умные дяди и тёти, занимающие высокие посты, на фоне бодрой, оптимистичной музыки произносили умные слова и фразы, попутно демонстрировались цифры, графики и проводились сравнения с предыдущими "отчетными" периодами.
26.01.2018
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Мошенники под видом следователей украли у ямальской пенсионерки 850 тысяч
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банковская карта, перевод, счет (2017) | Фото: humanstory.ru

В полицию Надымского района обратилась местная пенсионерка. Она рассказала, что потеряла крупную сумму денег из-за мошенников. Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции.
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По данным следствия, 16 января заявительнице позвонил неизвестный. Он представился следователем из Москвы и сказал, что по решению суда за моральный вред, причиненный надымчанке мошенниками 3 года назад, ей положено 9 млн руб.

Затем ей перезвонил другой неизвестный. Он сказал, что нужно оплатить транспортные расходы, чтобы курьер привез ей деньги. За несколько дней жертва перевела мошенникам 850 тыс. руб. Потом она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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26.01.2018 16:15 Мск | Надым | Михаил Лукашкин
18:15 Екб


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Мошенники под видом следователей украли у ямальской пенсионерки 850 тысяч
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