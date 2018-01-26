Мошенники под видом следователей украли у ямальской пенсионерки 850 тысяч

В полицию Надымского района обратилась местная пенсионерка. Она рассказала, что потеряла крупную сумму денег из-за мошенников. Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции.

По данным следствия, 16 января заявительнице позвонил неизвестный. Он представился следователем из Москвы и сказал, что по решению суда за моральный вред, причиненный надымчанке мошенниками 3 года назад, ей положено 9 млн руб.

Затем ей перезвонил другой неизвестный. Он сказал, что нужно оплатить транспортные расходы, чтобы курьер привез ей деньги. За несколько дней жертва перевела мошенникам 850 тыс. руб. Потом она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.