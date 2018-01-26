Приговор Никите Белых вынесут 1 февраля

Приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых будет вынесен 1 февраля. Такое решение принял Пресненский суд Москвы, передает "Интерфакс".

"Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, который будет оглашен 1 февраля в 12.00", - сказала судья Татьяна Васюченко.

Обвинение Белых предъявлено в получении взятки в особо крупном размере.

В своем последнем слове бывший глава Кировской области попросил вынести ему оправдательный приговор.

"Я действительно много не додал своим близким, и это была ошибка с моей стороны. И что бы дальше ни произошло, я должен эту ситуацию исправить. А для этого нужно здоровье, которое за последнее время поистрепалось. За прошедший месяц мне сделали столько капельниц, уколов и таблеток, сколько не было за всю жизнь, а мне 42 года", - заявил Белых.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, чиновник был задержан с поличным 24 июня 2016 года при получении денег в одном из московских ресторанов. 28 июля президент России уволил подследственного губернатора Белых в связи с утратой доверия. Позднее на Белых завели новое дело о получении взятки.

Ранее сегодня стало известно, что гособвинитель попросил суд признать экс-губернатора Кировской области виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также о штрафе в размере 100 млн рублей.