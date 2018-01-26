В Югре силовики изъяли 12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Полицейские изъяли в Сургутском районе крупную партию нелегального алкоголя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции.

25 января на 43 км трасы Нефтеюганск – Сургут сотрудниками ГИБДД остановили "Volvo" с полуприцепом. Машиной управлял 31-летний житель Курганской области. При проверке документов выяснилось, что он вместо указанного в бумагах подсолнечного масла везет алкоголь.

Помимо того, что "горячительные" напитки перевозили без документов и нужных марок. Силовики изъяли 12 тыс. бутылок различного алкоголя ценой в 4 млн руб. Возбуждено уголовное дело.