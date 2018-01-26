В Саранах, где был объявлен режим ЧС, ситуация стабилизировалась

Ситуация, в поселке Сараны Горнозаводского района, был объявлен режим ЧС, стабилизировалась. Восстановительные работы продолжаются, не подключенными к отоплению остаются восемь двухэтажных домов барачного типа, признанные ветхими и аварийными, сообщает "Новый компаньон".

На месте происшествия работает 17 аварийно-ремонтных бригад. Восстановительные работы полностью обеспечены материально-техническими средствами. В домах, которым еще не дали тепло, расположено 76 квартир, из них жилых - 63. В квартирах проживает 70 человек, из них восемь - дети. На восстановление инженерных систем этих домов требуется больше времени и ресурсов.

Пять домов находятся в стадии высокой готовности к пуску центрального отопления.

Как сообщало Накануне.RU, режим ЧС был введен в поселке Сараны 22 января. В ночь на 21 января произошла остановка котельной, в результате последовала разморозка системы теплоснабжения, спровоцировавшая выход из строя задвижки ЦТП. В результате нескольких неверных решений со стороны руководства Горнозаводского района ситуация достигла масштаба чрезвычайной. Вышла из строя вторая задвижка, вода в системе замерзла, трубы "полопались". 22 января силами РСТ были привлечены ремонтно-аварийные бригады со всего края. Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил специалистам службы по тарифам и министерству территориальной безопасности, не только проконтролировать решение сложившейся ситуации, но и разобраться в последствиях аварии.