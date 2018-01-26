В Польше запрещена бандеровская идеология

В Польше принят закон о запрете пропаганды бандеровской идеологии. Об этом сообщает польское издание "Do Rzeczy". Поправки внесены в закон об Институте национальной памяти.

Изменения касаются определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления. За отрицание преступлений бандеровцев предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

Сообщается, что депутаты Сейма должны были проголосовать за него в ноябре, но в последний момент этот пункт был снят с повестки дня, чтобы не вносить еще большую напряженность в отношения Киева и Варшавы накануне визита президента Польши Анджея Дуды на Украину.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, отношения между Польшей и Украиной обострились в начале ноября. Президент Польши тогда заявил, что украинские лидеры придерживаются антипольских взглядов, а глава МИД Польши Витольд Ващиковский сказал, что Украина отталкивает от себя одного из последних союзников.