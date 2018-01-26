"Промсвязьбанк" подал иск к акционеру банка "Возрождение"

"Промсвязьтбанк" подал иск к зарегистрированной на Кипре компании "Минга менеджмент лимитед", которой принадлежит 2,75% банка "Возрождение". Информация об иске содержится в картотеке столичного арбитража, передает корреспондент Накануне.RU.

Иск не принят к производству. Известно, что "Промсвязьбанк" просит "признать незаконные решения и действия". Подробности не раскрываются.

"Ведомости" со ссылкой на представителя "Промсвязьбанка" сообщают, что банк пытается признать недействительными сделки, прошедшие накануне его санации – 14 декабря. "Минга менеджмент лимитед" тогда продала банку облигации аффилированных с ним компаний.

"Временная администрация, действующая от лица и в интересах банка, просит признать недействительными сделки и применить последствия недействительности сделок в виде возврата денежных средств в размере более чем 7 млрд руб.", – уточнил он.

Ранее "Промсвязьбанк" подал иск к Promsvyaz Capital B.V. (структура бывших собственников банка братьев Ананьевых), Fintailor investments и Peters International и еще один – только к Fintailor investments. Суть исковых требований раскрыли в пресс-службе Промсвязьбанка: Promsvyaz Capital B.V., Fintailor investments и Peters International 14 декабря продали банку его же акции на сумму 8,2 млрд руб. В тот же день Fintailor investments продала банку облигации на сумму более 7 млрд руб. Санируемый банк пытается оспорить эти сделки.

Ранее сообщалось, что братья Ананьевы потеряли контроль над "Возрождением".