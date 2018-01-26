На Среднем Урале за злоупотребление полномочиями судят бывшего высокопоставленного офицера ФСИН

Следственный комитет завершил работу по уголовному делу бывшего начальника финансово-экономического управления Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области Антона Афанасенко, исполнявшего на момент совершения преступления обязанности заместителя начальника Главного управления. Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, ему вменяется использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы.

Как удалось выяснить следователям, в декабре 2016 – январе 2017 года Афанасенко, желавший подняться по карьерной лестнице и планировавший приобрести расположение вновь назначенного начальника свердловского ГУФСИН, организовал сбор денег с сотрудников ведомства - всего было собрано 405 тыс. руб.

"Указанные денежные средства ранее были необоснованно выплачены сотрудникам в качестве разовой премии за добросовестное выполнение особо сложных и важных задач на основании ходатайств о премировании, подписанных Афанасенко. За счет этих денежных средств Афанасенко образовал незаконный, не предусмотренный ведомственными актами ФСИН России и локальными актами управления, денежный фонд, полностью контролируемый им, средства которого в дальнейшем расходовались только по его указанию на обеспечение потребностей временно исполняющего полномочия начальника ГУФСИН России по Свердловской области, в том числе на приобретение продуктов питания и спиртных напитков", - рассказала Светлана Петренко.

В холе следствия был наложен арест на транспортное средство высокопоставленного тюремщика. Оперативное сопровождение по делу вели сотрудники УФСБ России по Свердловской области. Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу.