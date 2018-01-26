"Такой опыт был мной реализован в Хабаровском крае". Генерал Сергеев предложил ввести в школах должность замдиректора по безопасности

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев предложил ввести в школах с высоким уровнем правонарушений должность замдиректора по безопасности, передает корреспондент Накануне.RU.

На пресс-конференцию Сергеев пришел со статистикой преступлений против личности, совершенных несовершеннолетними в отношении несовершеннолетних. Так, в 2015 года таких преступлений было совершено 131, в 2016 году – 96, в 2017 году – 66. Отдельно он озвучил выборку по противоправным деяниям в школах. В 2015 году таких преступлений зарегистрировано 13, в 2016 - 10, а в 2017 – девять.

"Много это или мало… В объеме 68 тыс. преступлений, зарегистрированных в 2017 году в Челябинской области, это, конечно, какая-то песчинка. С другой стороны, каждое такое событие — это конфликт, это трагедия, это горе для родителей и чрезвычайное происшествие для педколлектва, а также огромный стресс для подростков", - считает он.

По мнению руководителя регионального ГУ МВД, то, что сегодня происходит, делается в какой-то части намеренно, в какой-то осмысленно.

"Эта ситуация получила турбулентность и некую моду, после событий, которые происходили на западе, где несовершеннолетний, пронеся ружье, расстреливает своих одноклассников. Есть среди молодежи мода на определенные установки с использованием социальных сетей, связанные с квестами и с определенной притягательностью игр суицидальной направленности, а также попытки подражания сообществу АУЕ. Это формы воздействия на несовершеннолетних, чтобы управлять нашим молодым поколением совсем не духе патриотизма, уважения к поколениям, достойному отношению к своей стране. На этом фоне возникают элементы психоза, неадекватности от ряда подростков, которые в форме подражательства эти действия повторяют", - считает он.

По словам Андрей Сергеева, только мер безопасности в школах недостаточно.

"Такая сфера деятельности как безопасность детей и формирование их взглядов, нормальных правовых установок – это целый спектр деятельности, который был упущен в настоящее время. Такие попытки были в форме школьных инспекторов. Должности вводились за счет областных бюджетов, после перехода на федеральный бюджет их численность была существенна сокращена", - отметил он.

Предлагается ввести в школах должность заместителя директора по безопасности.

"Такой опыт был мной реализован в Хабаровском крае. Как правило это вышедшие на пенсию сотрудники по делам несовершеннолетних, которые обладают и практическим опытом, и тесными связями с действующими сотрудниками, с педагогическими коллективами, с комиссиями по делам несовершеннолетних, родительским сообществом", - подчеркнул он.

При этом Андрей Сергеев согласен, что ввести такую должность в школах малой наполняемостью и сельских в настоящий момент невозможно. Необходимо сделать акцент на образовательных учреждениях с высоким уровнем правонарушений

"Там необходимо их введение, их теснейшая связь с нашими подразделениями, с комиссиями по делам несовершеннолетних. Это не только введение каких-то "драконовских мер", но и развитие и популяризация комплекса пропагандистских мер, в том числе разъяснения норм действующего законодательства, тех или иных патриотических установок, традиций, обычаев, которые сегодня, к сожалению, очень отдаленно знают наши дети и подростки", - резюмировал он.

Отметим, инциденты в российских учебных заведениях в последнее время не редкость. Так, в январе были совершены нападения на учеников школ в Перми и Бурятии. Также двое учеников устроили разборки с ножом в школе в Челябинской области. В Самаре учащийся одной из школ пронес в здание учебного заведения пневматическое оружие и дымовые факелы.