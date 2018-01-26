Куйвашев и Чернецкий обсудили привлечение союзников и единомышленников к продвижению заявки на ЭКСПО-2025

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и сенатор Аркадий Чернецкий обсудили работу по привлечению союзников и единомышленников к продвижению российской заявки на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Для нас ЭКСПО-2025 – шанс создать новое качество жизни здесь, на Урале. Шанс занять и удержать лидерские позиции Свердловской области внутри страны и продвинуть регион на международной арене. Наша цель сегодня – показать наш потенциал зарубежным партнерам, пролоббировать нашу заявку с максимальной эффективностью. С другой стороны, нам необходимо сегодня приложить все усилия, чтобы заинтересовать и вдохновить идеей проведения ЭКСПО-2025 самих уральцев", – отметил Евгений Куйвашев.

Аркадий Чернецкий рассказал губернатору о том, как прошли на минувшей неделе в российском посольстве в Париже торжественные приемы для делегатов стран-членов Международного бюро выставок. Перед приглашенным, напомним, выступали Уральский народный хор и ансамбль "Изумруд".

"Есть такая традиция – рождественские примы в посольстве. Мы использовали эту площадку, чтобы еще раз презентовать Екатеринбург как город, который выдвинут Россией в качестве места проведения всемирной выставки. Помимо всего прочего, есть определенные традиции, и в посольстве каждый год проходят приемы для соотечественников. Мы считаем, что это очень известные во Франции, в Париже люди, имеющие большие связи. И еще раз показать им нашу культуру, наши традиции и наше искусство было совершенно не вредно. Очень полезно, я бы сказал. Многие из этих людей, имеющие исторические связи с Россией, были растроганы. Думаю, в их лице мы получили надежных союзников в плане продвижения нашей заявки", – сказал член Совета Федерации.