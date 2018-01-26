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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Головокружение от успехов". Новая трактовка Чем ближе избрание действующего президента на новый срок, тем больше набирают обороты СМИ, рассказывая о том, каких успехов добилась и ещё добьется Россия. В эти выходные на одном федеральном канале в эфир вышла передача, которую смело можно было бы называть "Головокружение от успехов". Умные дяди и тёти, занимающие высокие посты, на фоне бодрой, оптимистичной музыки произносили умные слова и фразы, попутно демонстрировались цифры, графики и проводились сравнения с предыдущими "отчетными" периодами.
26.01.2018
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Новости
26.01.2018 15:28 Мск (17:28 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
В "Архнадзоре" удовлетворены сохранением исторически значимых домов, попавших под реновацию
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ЮВАО. Рязанский проспект, дом 1935 г. по индивидуальному проекту. Фасад с ризалитами и неглубокими нишами (2017) | Фото: www.oktava-realty.ru

В "Архнадзоре" удовлетворены результатом усилий рабочей группы по сохранению исторически значимых домов, попавших в программу реновации, назвав это взаимодействие эффективным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе общественного движения.

Рабочая группа состояла из представителей Москомархитектуры (Юлиана Княжевская), Мосгорнаследия (Алексей Емельянов), Общественной палаты города (Петр Кудрявцев) и "Архнадзора". Предметом для проведенного ею анализа послужили подготовленные активистами движения списки домов авторской (индивидуальной, образцовой, экспериментальной) архитектуры, попавших под реновацию.

В "Архнадзоре" отмечают, что, несмотря на имеющиеся принципиальные разногласия по списку, в целом рабочая группа "стала редким примером эффективного взаимодействия профильных департаментов правительства Москвы с общественностью в сфере сохранения наследия".

"В итоге принято решение о массовом сохранении зданий, которые, за несколькими исключениями, не имеют статуса памятников архитектуры, но являются объектами исторической среды. Сохранены центры советских городов, вошедших в черту Москвы: Бабушкина, Перова, Люблина, Кунцева, Тушина, исключительного по качеству застройки района Измайлово, нескольких рабочих городков и поселков. Опыт сохранения этих зданий и ансамблей мог бы стать поворотным в обращении администрации города с исторической средой в целом и ценными градоформирующими объектами в частности и привести к разработке специальных норм охранного законодательства об историческом городе", - говорится в заявлении организации.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил сохранение 218 исторически значимых домов, вошедших в программу реновации. Судьбу еще 22 домов предлагается определить на стадии проектов планировки территорий.

При этом активисты движения указывают, что в опубликованном списке отсутствуют дома № 5/115 и 4/117 по Краснодарской улице, формирующие центральную магистраль бывшего города Люблино, а также корпус № 19 в конструктивистском комплексе с общим адресом: Малая Тульская улица, 2/1. В организации выразили надежду, что "эти выпадения носят технический характер".

"По нашему мнению, окончательно выверенный список должен стать частью распорядительного документа Правительства Москвы", - говорится в заявлении.

Также в ближайшее время "Архнадзор" планирует представить выставку "Реновация без сноса", посвященную лучшим зданиям из числа сохраняемых.

Другие новости по темам: Архнадзор, Москва, реновация, здания
26.01.2018 15:28 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:28 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.01.2018 15:52 Мск
Собянин одобрил сохранение 218 исторически значимых домов, попавших в программу реновации








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В "Архнадзоре" удовлетворены сохранением исторически значимых домов, попавших под реновацию
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