В "Архнадзоре" удовлетворены сохранением исторически значимых домов, попавших под реновацию

В "Архнадзоре" удовлетворены результатом усилий рабочей группы по сохранению исторически значимых домов, попавших в программу реновации, назвав это взаимодействие эффективным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе общественного движения.

Рабочая группа состояла из представителей Москомархитектуры (Юлиана Княжевская), Мосгорнаследия (Алексей Емельянов), Общественной палаты города (Петр Кудрявцев) и "Архнадзора". Предметом для проведенного ею анализа послужили подготовленные активистами движения списки домов авторской (индивидуальной, образцовой, экспериментальной) архитектуры, попавших под реновацию.

В "Архнадзоре" отмечают, что, несмотря на имеющиеся принципиальные разногласия по списку, в целом рабочая группа "стала редким примером эффективного взаимодействия профильных департаментов правительства Москвы с общественностью в сфере сохранения наследия".

"В итоге принято решение о массовом сохранении зданий, которые, за несколькими исключениями, не имеют статуса памятников архитектуры, но являются объектами исторической среды. Сохранены центры советских городов, вошедших в черту Москвы: Бабушкина, Перова, Люблина, Кунцева, Тушина, исключительного по качеству застройки района Измайлово, нескольких рабочих городков и поселков. Опыт сохранения этих зданий и ансамблей мог бы стать поворотным в обращении администрации города с исторической средой в целом и ценными градоформирующими объектами в частности и привести к разработке специальных норм охранного законодательства об историческом городе", - говорится в заявлении организации.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил сохранение 218 исторически значимых домов, вошедших в программу реновации. Судьбу еще 22 домов предлагается определить на стадии проектов планировки территорий.

При этом активисты движения указывают, что в опубликованном списке отсутствуют дома № 5/115 и 4/117 по Краснодарской улице, формирующие центральную магистраль бывшего города Люблино, а также корпус № 19 в конструктивистском комплексе с общим адресом: Малая Тульская улица, 2/1. В организации выразили надежду, что "эти выпадения носят технический характер".

"По нашему мнению, окончательно выверенный список должен стать частью распорядительного документа Правительства Москвы", - говорится в заявлении.

Также в ближайшее время "Архнадзор" планирует представить выставку "Реновация без сноса", посвященную лучшим зданиям из числа сохраняемых.