Подследственный экс-министр спорта Прикамья вошел в руководство футбольного клуба "Амкар"

Экс-глава министерства спорта Пермского края Павел Лях, обвиняемый в многомиллионных хищениях, стал заместителем директора футбольного клуба "Амкар".

К работе он приступил 9 января. Кроме того, он, как и ране, остается членом правления клуба, сообщает "Новый компаньон".

Напомним, в октябре 2016 г. Лях был отстранен от должности из-за возбужденного дела о хищениях при реконструкции спорткомплекса "Динамо". По делу проходит его бывший заместитель Руслан Садченко. Чиновники якобы "увели" по фиктивным бумагам 13 млн руб. из бюджета во время реконструкции стадиона. В откябре 2017 г. бывшего чиновника отпустили из-под домашнего ареста под подписку.