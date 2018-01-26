ФЕОР отреагировал на инцидент со студентом в кипе: Позиция преподавателя МГУ не имеет антисемитского подтекста

В Федерации еврейских общин России (ФЕОР) прокомментировали инцидент в МГУ со студентом в кипе.

Позиция преподавателя, выгнавшего молодого человека с экзамена, ничего не имеет общего с позицией вуза в целом, однако с ним нужно провести беседу, считает глава ФЕОР Александр Борода.

Напомним, недавно студент МГУ Лев Борода сообщил на своей странице в соцсетях, что профессор географического факультета вуза, отказался принимать у него экзамен из-за кипы на его голове.

Глава ФЕОР подтвердил сообщения СМИ, что Лев Борода - его сын.

"Тема снята, потому что это позиция преподавателя, которая не имеет, кстати говоря, антисемитского подтекста", - заявил Борода. "Мне сын сказал, что накануне экзамена все студенты знают, что православные должны снять крестики, девушки-мусульманки должны снять платки - это в принципе такой атеист-коммунист агрессивной антирелигиозной направленности. Однако мой сын все же пошел в кипе", - цитирует РИА Новости главу ФЕОР.

Александр Борода выразил надежду, что с преподавателем "проведут работу, и он пересмотрит свои взгляды", либо поймет, что в этом учебном заведении "есть другие правила, а свои взгляды он оставит на внерабочее время".

Он напомнил, что вуз входит в сотню лучших в мире и "соответственно может подкорректировать мировоззрение преподавателей в рамках учебного процесса".

В свою очередь, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер отметил, что не видит в данном инциденте повода для возбуждения дела об оскорблении чувств верующих. "Я не считаю нужным переводить это в уголовную плоскость. Но это вопрос репутации университета", - сказал он.