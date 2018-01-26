"Армата" попала в список "супероружия современности"

Немецкая газета Bild составила список "супероружия современности", в который попали российские бомба и танк.

В частности, к "супервооружениям" издание относит танк Т-14 "Армата", разработанный "Уралвагонзаводом". Он назван одним из наиболее эффективных. Отмечается, что российский танк быстрее американского "Абрамса": 80 километров в час против 64. Также уточняется, что "Армата" имеет более мощную пушку и способна стрелять до 12 раз в минуту. Кроме того, Т-14 может использовать и управляемые по радиоканалу ракеты радиусом действия в 8 тыс. м.

Немецкое издание также отметило российскую авиационную вакуумную бомбу повышенной мощности, известную как "Отец всех бомб". Боеприпас превосходит самый мощный неядерный американский снаряд, а его взрывная сила сопоставима с атомной бомбой.