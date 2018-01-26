В Екатеринбурге экс-директора агентства недвижимости судят за мошенничество

Направлено в суд уголовное дело жительницы Екатеринбурга. Ее обвиняют в мошенничестве с недвижимостью на сумму свыше 12 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, ранее девушка занимала должность директора агентства недвижимости. По версии следствия, под видом займов под большие проценты и возможности приобретения квартир в микрорайоне "Академический" у подрядчиков по ценам значительно ниже рыночных, она похищала денежные средства у своих знакомых.

"В период с июля 2014 по октябрь 2015 года обвиняемая указанным способом обманула семь человек, общий ущерб от ее преступной деятельности составил свыше 12,2 млн руб. В ходе предварительного расследования свою вину она не признала, мотивировав тем, что денежные средства у нее были похищены ее знакомым, называть которого она отказалась", - отметили в прокуратуре.

Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд. По закону за подобные махинации предусмотрено до 10 лет лишения свободы.