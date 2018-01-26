Депутаты Госдумы проголосовали за аудит безопасности дорожного движения

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения уровня безопасности дорожного движения, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, закон "О безопасности дорожного движения" предложено дополнить положениями, которые вводят понятие "аудит".

По словам статс-секретаря - заместителя министра транспорта РФ Сергея Аристова, аудит безопасности дорожного движения определяется как "независимый детальный систематический анализ и оценка характеристик безопасности дорожного движения при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог".

В ходе обсуждения у парламентариев возникло много вопросов: кем будет проводиться аудит, в чем заключается его независимость, каким образом должны учитываться результаты...

Предлагается также внести изменения в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности", согласно которым владельцы автомобильных дорог смогут принимать решения об установке специальных технических средств для фиксации нарушений правил дорожного движения и передаче информации о выявленных с их помощью административных правонарушениях в органы государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. При этом владелец автодороги отвечает за финансирование расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений об административных правонарушениях.

Однако и эта норма подверглась критике, поскольку, из-за отсутствия компенсации расходов, принятие решений об установке и использовании техсредств должно относиться к правам владельцев автомобильных дорог, а не к их обязанностям.

Несмотря на то, что документ принят в первом чтении, многие проголосовали за него лишь как за концепцию: с условием, что высказанные претензии будут устранены при подготовке законопроекта ко второму рассмотрению.