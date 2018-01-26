В Перми столкнулись грузовик и пассажирский автобус

В Дзержинском районе Перми столкнулись автобус и грузовик. Водители сами оформили ДТП и прибыли в ГАИ, сотрудники которой начали проверку обстоятельств случившегося, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об утренней аварии появилась в соцсетях. По данным их пользователей, перед фурой якобы затормозила другая машина, водитель большегруза начал тормозить и его занесло на "встречку", где в это время ехал автобус.

"В аварии нет пострадавших. Водители сами оформили ДТП, прибыли в ГАИ. Идет проверка", - рассказал Накануне.RU начальник отдела пропаганды пермского городского отдела ГАИ Дамир Гилязетдинов.