Хакеры атакуют компьютеры "Уралвагонзавода"

Хакеры стали все чаще атаковать серверы стратегических предприятий России. Не является исключением и нижнетагильский Уралвагонзавод.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ (входит в "Ростех"), в прошлом году, IT-специалисты корпорации предотвратили больше 400 сетевых атак. Компьютерные взломщики пытались получить доступ к секретным материалам завода 427 раз (для сравнения, в 2016 году их было около 300). Также в дирекции по информационным технологиям корпорации успешно ликвидировали 543 попытки проникновения и заблокировали больше 2 тыс. вирусных заражений.

Сообщается, что особую изобретательность киберпреступники проявили по взлому электронной почты предприятия. В 2017 году они попытались получить доступ к переписке сотрудников 76 тыс. раз. Но ни одно из писем с подозрительным содержанием не просочилось в общую базу. Как заверили в корпорации, на страже информационной безопасности Уралвагонзавода - целый штат сотрудников, вооруженных передовыми технологиями.

По словам главы службы Михаила Кохана, столь эффективное противодействие экономическому шпионажу стало возможным благодаря профессионализму сотрудников. В частности, Уралвагонзавод выделил на развитие этого направления 550 млн руб. Работа велась системно на всех предприятиях интегрированной структуры.

"Всего на предприятиях функционировали 32 информационные системы. Внедрялись базовые программные платформы. В системах ERP предприятий функционирует более 10 тыс. рабочих мест, установлено порядка 15 тыс. обновлений систем и программного обеспечения. Только на головном предприятии в системе ERP осуществляется более 120 тыс. транзакций ежедневно", - пояснил он.

На данный момент практически все конструкторы и технологи работают с автоматизированными системами проектирования. При этом более 67% составляет программное обеспечение отечественной разработки.

"Поставленные руководством корпорации задачи по обеспечению управления предприятиями Уралвагонзавода, автоматизации финансово-хозяйственной деятельности, конструкторско-технологической подготовки и производственной деятельности выполнены в полном объеме", - резюмировал Кохан. Подчеркнув, что в этом году темпов не снизят. В 2018 тем, кто противостоит электронным взломщикам, предстоит грандиозная работа по интеграции информационных систем и дальнейшее развитие автоматизации производственных процессов.