Учитель, защищавшая детей в пермской школе, хочет "оставить ситуацию в прошлом"

Учитель начальных классов пермской школы №127 Наталия Шагулина сообщила, что хотела бы "оставить в прошлом" историю с нападением на школьников. Официальный комментарий учителя опубликован на сайте краевого минздрава, передает корреспондент Накануне.RU.

"Выражаю большую благодарность всем за внимание к моему здоровью, за ваши письма и звонки. Я прошу уважать мое желание не встречаться с журналистами и не давать интервью о ситуации, которую я бы хотела оставить в прошлом. Также прошу не обращаться с подобными предложениями к моим родным и близким. Благодарю за уважение ко мне и моей семье" - сообщила Наталья Шагулина.

Напомним, 15 января, когда двое вооруженных подростков напали на учеников, учительница приняла удар на себя. Защищая своих подопечных, она получила 17 ножевых ранений, после чего в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию в городскую клиническую больницу №4. Сейчас женщина продолжает лечение в обычной палате. Она идет на поправку. По словам врачей, ее состояние стабильное, есть улучшения. Из детской больницы были выписаны все пострадавшие дети.

Пострадавшим выплатят материальную помощь на общую сумму в 2,8 млн руб. Для пострадавших детей организуют туристические поездки. Учительницу представят к награде.