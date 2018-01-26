Утерянный Rolls-Royce Николая II выставили на продажу в интернете

в этот день
27.01.18
02:48
В Екб.04:48
В Челябинске дольщики, которым звонил Путин, хотят объявить голодовку
На железной дороге в Кузбассе образовалась пробка из "брошенных" поездов
Телебашня превратилась в Краснознаменную группу для екатеринбуржцев
Главное
Путин представил кандидатуру на должность председателя Конституционного суда

Тема дня
"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Головокружение от успехов". Новая трактовка Чем ближе избрание действующего президента на новый срок, тем больше набирают обороты СМИ, рассказывая о том, каких успехов добилась и ещё добьется Россия. В эти выходные на одном федеральном канале в эфир вышла передача, которую смело можно было бы называть "Головокружение от успехов". Умные дяди и тёти, занимающие высокие посты, на фоне бодрой, оптимистичной музыки произносили умные слова и фразы, попутно демонстрировались цифры, графики и проводились сравнения с предыдущими "отчетными" периодами.
26.01.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Новые подробности нападения на учеников в пермской школе №127: дети бросились защищать учительницу
Деньги есть? На увеличение зарплат российских бюджетников выделено 14,5 млрд рублей
Правительство США приостановило работу: причиной стало отсутствие финансирования
Лавров: Россия будет добиваться выполнения Минских соглашений, хотя Киев абсолютно не договороспособен
ВСУ обстреляли ремонтную бригаду, которая восстанавливала мобильную связь в Донбассе
"Запретить уничтожать культурное наследие Екатеринбурга": создана петиция против сноса телебашни
Греф рассказал Медведеву, что плохого в снижении процентных ставок по кредитам
В Екатеринбурге прокуратура проверит школу, где ребенку запретили есть с одноклассниками за одним столом
Голосование
Как вы считаете, что послужило причиной ЧП в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал


Результаты 924



Новости
26.01.2018 14:34 Мск (16:34 Екб)
общество | За рубежом
Утерянный Rolls-Royce Николая II выставили на продажу в интернете
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Rolls-Royce Silver Ghost, Николай II (2018) | Фото:Скринштот сайта auto.ru

На одном из специализированных сайтов по продаже автомобилей выставлен раритетный Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года. Как утверждает его владелец, автомобиль принадлежал Николаю II.
Читайте также:

За редкий Rolls-Royce, который сейчас находится в Берлине, просят около 278 млн рублей (около 4 млн евро).

Согласно описанию, автомобиль находится в идеальном состоянии и не требует ремонта. Этот Silver Ghost был оснащен мощным для того времени 72-сильным мотором объемом 7,4 л и имеет пробег 2 тыс. километров.

Rolls-Royce Silver Ghost, Николай II(2018)|Фото:Скринштот сайта auto.ru

Сообщается, что после гибели Николая II Rolls-Royce Silver Ghost приобрел американский коллекционер и выставил его в своем казино в Лас-Вегасе. Затем автомобиль перешел в руки другого коллекционера, который прятал его в бункере в Германии. Долгое время после смерти владельца машина считалась утерянной, пока не был найден сам бункер, приводит информацию продавца ТАСС.

По данным агентства, в 2013 году аналогичная машина была продана на торгах в Германии за 5,5 млн евро. Стоит отметить, именно этот факт и озадачивает - обычно столь ценные автомобили продаются на аукционах, а не на сайтах бесплатных объявлений.

Другие новости по темам: Rolls-Royce Silver Ghost, Николай II
26.01.2018 14:34 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:34 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Утерянный Rolls-Royce Николая II выставили на продажу в интернете
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+