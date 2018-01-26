Утерянный Rolls-Royce Николая II выставили на продажу в интернете

На одном из специализированных сайтов по продаже автомобилей выставлен раритетный Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года. Как утверждает его владелец, автомобиль принадлежал Николаю II.

За редкий Rolls-Royce, который сейчас находится в Берлине, просят около 278 млн рублей (около 4 млн евро).

Согласно описанию, автомобиль находится в идеальном состоянии и не требует ремонта. Этот Silver Ghost был оснащен мощным для того времени 72-сильным мотором объемом 7,4 л и имеет пробег 2 тыс. километров.

Сообщается, что после гибели Николая II Rolls-Royce Silver Ghost приобрел американский коллекционер и выставил его в своем казино в Лас-Вегасе. Затем автомобиль перешел в руки другого коллекционера, который прятал его в бункере в Германии. Долгое время после смерти владельца машина считалась утерянной, пока не был найден сам бункер, приводит информацию продавца ТАСС.

По данным агентства, в 2013 году аналогичная машина была продана на торгах в Германии за 5,5 млн евро. Стоит отметить, именно этот факт и озадачивает - обычно столь ценные автомобили продаются на аукционах, а не на сайтах бесплатных объявлений.