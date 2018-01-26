Правительство ХМАО одобрило отставку главы Фонда развития Югры

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа одобрило директиву к заседанию набсовета Фонда развития Югры, в которой говорится о смене гендиректора структуры. Документ принял на сегодняшнем заседании, передает корреспондент Накануне.RU.

Фонд развития Югры возглавляет Сергей Внуков, но с будущей недели он прекратит исполнение своих обязанностей. В статусе и.о. пост руководителя может занять заместитель генерального директора по управлению проектами Роман Генкель.

Фонд занимается развитием института государственно-частного партнерства.