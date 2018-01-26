Губернатор Кемеровской области впервые за два месяца появился на публике

Глава Кемеровской области Аман Тулеев впервые за два месяца появился на публике. В пятницу он принял участие в торжественной сессии регионального совета народных депутатов, посвященной 75-летию образования Кузбасса.

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Губернатор занял место в президиуме к началу сессии и выступал сидя. При этом в зал пустили только операторов, журналисты смотрели трансляцию в прямом эфире.

Как сообщают "Вести", Тулеев в последнее время редко участвует в публичных мероприятиях: последний раз он выступил с бюджетным посланием в ноябре прошлого года. В январе 2018-го кемеровский глава не приехал в Москву на съезд "Единой России".

Напомним, работающий с 1997 года губернатор Кузбасса Тулеев в прошлом году перенес операцию на позвоночнике в Германии, проходил реабилитацию в Кемерове, а затем в Москве под личным контролем министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. В августе он вернулся в Кемеровскую область.

Добавим, сам Тулеев заявлял, что намерен отработать весь губернаторский срок.