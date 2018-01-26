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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Головокружение от успехов". Новая трактовка Чем ближе избрание действующего президента на новый срок, тем больше набирают обороты СМИ, рассказывая о том, каких успехов добилась и ещё добьется Россия. В эти выходные на одном федеральном канале в эфир вышла передача, которую смело можно было бы называть "Головокружение от успехов". Умные дяди и тёти, занимающие высокие посты, на фоне бодрой, оптимистичной музыки произносили умные слова и фразы, попутно демонстрировались цифры, графики и проводились сравнения с предыдущими "отчетными" периодами.
26.01.2018
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Новости
26.01.2018 14:40 Мск (16:40 Екб)
политика | Сибирский ФО | В России
Губернатор Кемеровской области впервые за два месяца появился на публике
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Аман Тулеев в инвалидном кресле (2017) | Фото: vesti.ru

Глава Кемеровской области Аман Тулеев впервые за два месяца появился на публике. В пятницу он принял участие в торжественной сессии регионального совета народных депутатов, посвященной 75-летию образования Кузбасса.
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Губернатор занял место в президиуме к началу сессии и выступал сидя. При этом в зал пустили только операторов, журналисты смотрели трансляцию в прямом эфире.

Как сообщают "Вести", Тулеев в последнее время редко участвует в публичных мероприятиях: последний раз он выступил с бюджетным посланием в ноябре прошлого года. В январе 2018-го кемеровский глава не приехал в Москву на съезд "Единой России".

Напомним, работающий с 1997 года губернатор Кузбасса Тулеев в прошлом году перенес операцию на позвоночнике в Германии, проходил реабилитацию в Кемерове, а затем в Москве под личным контролем министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. В августе он вернулся в Кемеровскую область.

Добавим, сам Тулеев заявлял, что намерен отработать весь губернаторский срок.

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26.01.2018 14:40 Мск | Кемерово | информационная служба Накануне.RU
16:40 Екб


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Губернатор Кемеровской области впервые за два месяца появился на публике
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