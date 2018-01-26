В подмосковной Электростали приостановлена работа школы-интерната из-за кишечной инфекции

Школа-интернат в Электростали приостановила деятельность в связи с выявленной среди учащихся кишечной инфекцией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе подмосковного управления Роспотребнадзора.

Стационарное лечение продолжают получать восемь детей.

Ведомство составило протоколы о временном запрете деятельности в отношении МБОУ "Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья №1" и ООО "Комбинат детского питания" г. Электросталь.

Работа пищеблока и обеденного зала образовательной организации приостановлена с 25 января 2018 года. "По выявленным нарушениям санитарно-эпидемиологического законодательства материалы дела направлены в судебные органы", - говорится в сообщении.