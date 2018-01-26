"Слишком крепкий". Дерипаска пожаловался на рубль и Центробанк

Полное отсутствие экономического роста в России связано с неконкурентоспособностью отечественных товаров, что, в свою очередь, является следствием завышенного курса рубля, заявил основной акционер UC Rusal и автомобильной группы ГАЗ Олег Дерипаска.

В интервью "России 24" он сказал, что "хвалить работу ЦБ РФ точно не за что", и привел в пример рост экономики в Штатах и Китае. Его отсутствие в РФ, по его словам, связано "с завышенным курсом рубля и отсутствием тех стимулов, которые нужны, чтобы развивалось производство в стране, а именно - доступное финансирование, низкие процентные ставки".

Все это продолжает оказывать негативное влияние на бизнес группы "Базэл", сказал Олег Дерипаска.

Как сообщало Накануне.RU, в конце 2016 г. на встрече президента Владимира Путина с представителями деловых кругов Дерипаска пожаловался на высокие процентные ставки главе государства.

Напомним, предварительные данные Росстата указывают на темп роста по итогам 2017 г. на уровне 1,4–1,8%.